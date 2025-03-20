Работу двух крупных маслозаводов приостановили на Кубани

ГК «ЭФКО» приостановила деятельность маслоэкстракционных заводов в Кропоткине и станице Тбилисской.

По данным компании, оба предприятия ориентированы прежде всего на внешнюю торговлю, а ситуация на рынке на сегодняшний день такова, что «переработка подсолнечника возможна только с отрицательной маржинальностью, особенно на экспорт».

В связи с этим работу заводов решили приостановить до наступления более благоприятных рыночных условий, сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу ГК «ЭФКО».

В компании добавили, что приостановка переработки подсолнечника на предприятиях — «не более чем временное операционное решение».

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