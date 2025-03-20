Работу двух крупных маслозаводов приостановили на Кубани
ГК «ЭФКО» приостановила деятельность маслоэкстракционных заводов в Кропоткине и станице Тбилисской.
По данным компании, оба предприятия ориентированы прежде всего на внешнюю торговлю, а ситуация на рынке на сегодняшний день такова, что «переработка подсолнечника возможна только с отрицательной маржинальностью, особенно на экспорт».
В связи с этим работу заводов решили приостановить до наступления более благоприятных рыночных условий, сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу ГК «ЭФКО».
В компании добавили, что приостановка переработки подсолнечника на предприятиях — «не более чем временное операционное решение».
Читайте также: в Армавире построят завод алюминиевых профилей для высокоскоростных поездов. «Армавирская металлургическая компания» возведет на Кубани уникальный завод по прессованию алюминиевых профилей для корпусов высокоскоростных поездов, который заменит китайские аналоги.