В Темрюкском районе отремонтировали мост через реку Курка
Общество
07.10.2022 10:04
Работы на мосту на 107 км дороги А-289 в окрестностях поселка Светлый Путь Ленина в Темрюкском районе завершены, движение на мосту — в штатном режиме.
Ремонт стартовал весной. Большая часть работ шла в ночное время в связи с высокой загруженностью трассы А-289. Транспортно-эксплуатационные характеристики моста восстановили за 7 месяцев, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».
За это время отремонтировали дорожную одежду, балки, пролетные конструкции, заменили плиты, гидроизоляцию, уложили износостойкий асфальт, на соединениях с дорогой установили новые деформационные швы, сделали водоотвод с дороги и установили новые ограждения.
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