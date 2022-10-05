В Абинском районе мост через реку Сухой Аушедз отремонтируют до конца 2023 года
Об этом 5 октября сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с активом муниципалитета.
«Уже три года мост находится в аварийном состоянии. И сегодня этот вопрос — один из самых острых в районе. К ремонтным работам необходимо приступить в ближайшее время, чтобы в следующем году сдать объект», — сказал Кондратьев.
Глава региона также поручил краевому минтрансу не позднее 2024 года завершить в поселке Новом ремонт дороги и мостов, которые весной повредили оползни. Проектирование плана этих работ планируют завершить в этом году.
Также на совещании обсудили вопрос ремонта Федоровского гидроузла. Кондратьев заявил, что восстановлением занимается Минсельхоз РФ, но власти региона будут инициировать ускорение работ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Абинском районе открыли движение по новому мосту через реку Аушедз. С 10 октября через него запустят прямой автобус в Краснодар.
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