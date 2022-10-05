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В Абинском районе мост через реку Сухой Аушедз отремонтируют до конца 2023 года

Общество
05.10.2022 21:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-abinskom-rajone-most-cherez-reku-suhoj-aushedz-otremontiruyut-do-kontsa-2023-goda
В Абинском районе мост через реку Сухой Аушедз отремонтируют до конца 2023 года
Фото t.me/Ivanov_abinskiy_rajon

Об этом 5 октября сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с активом муниципалитета.

«Уже три года мост находится в аварийном состоянии. И сегодня этот вопрос — один из самых острых в районе. К ремонтным работам необходимо приступить в ближайшее время, чтобы в следующем году сдать объект», — сказал Кондратьев.

Глава региона также поручил краевому минтрансу не позднее 2024 года завершить в поселке Новом ремонт дороги и мостов, которые весной повредили оползни. Проектирование плана этих работ планируют завершить в этом году.

Также на совещании обсудили вопрос ремонта Федоровского гидроузла. Кондратьев заявил, что восстановлением занимается Минсельхоз РФ, но власти региона будут инициировать ускорение работ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Абинском районе открыли движение по новому мосту через реку Аушедз. С 10 октября через него запустят прямой автобус в Краснодар.

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