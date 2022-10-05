В Абинском районе открыли движение по новому мосту через реку Аушедз

Фото t.me/Ivanov_abinskiy_rajon

Автомобильное движение по новому мосту на границе с Северским районом открыто. Об этом сообщил глава Абинского района Вячеслав Иванов.

В ближайшие дни по новому мосту через реку Аушедз запустят беспересадочный пассажирский маршрут в Краснодар.

«После завершения строительно-монтажных работ и укладки асфальта, лаборатория дорнадзора провела испытания объекта с нагрузкой 45 т. Получены положительные результаты, что позволило открыть проезд для транспорта. В ближайшие дни будет запущен беспересадочный маршрут в Краснодар», — написал Вячеслав Иванов в Telegram.

Глава района добавил, что новый мост намного прочнее старого аварийного моста и сможет без проблем выдержать большегрузный транспорт.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», просевший мост через реку Аушедз в Абинском районе планировали открыть в конце сентября. Сооружение просело из-за того, что по нему провозили строительные материалы для Федоровского гидроузла.