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В Абинском районе открыли движение по новому мосту через реку Аушедз

Общество
05.10.2022 07:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-abinskom-rajone-otkryli-dvizhenie-po-novomu-mostu-cherez-reku-aushedz
Фото t.me/Ivanov_abinskiy_rajon

Автомобильное движение по новому мосту на границе с Северским районом открыто. Об этом сообщил глава Абинского района Вячеслав Иванов.

В ближайшие дни по новому мосту через реку Аушедз запустят беспересадочный пассажирский маршрут в Краснодар.

«После завершения строительно-монтажных работ и укладки асфальта, лаборатория дорнадзора провела испытания объекта с нагрузкой 45 т. Получены положительные результаты, что позволило открыть проезд для транспорта. В ближайшие дни будет запущен беспересадочный маршрут в Краснодар», — написал Вячеслав Иванов в Telegram.

Глава района добавил, что новый мост намного прочнее старого аварийного моста и сможет без проблем выдержать большегрузный транспорт.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», просевший мост через реку Аушедз в Абинском районе планировали открыть в конце сентября. Сооружение просело из-за того, что по нему провозили строительные материалы для Федоровского гидроузла.

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