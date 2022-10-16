В Темрюкском районе очереди на Керченскую переправу ожидают порядка 700 машин
Общество
16.10.2022 15:44
Об этом 16 октября сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков.
В настоящее время в Темрюкском районе ожидают отправки около 700 автомобилей. Они находятся на шести стоянках. Для водителей на каждой из них оборудовали пункты обогрева.
«Для удобства водителей распечатываем специальные QR-коды. Они позволяют узнать очередность погрузки транспортного средства на паром», — написал Бабенков в Telegram.
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