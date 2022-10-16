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В Темрюкском районе очереди на Керченскую переправу ожидают порядка 700 машин

Общество
16.10.2022 15:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-temryukskom-rajone-ocheredi-na-kerchenskuyu-perepravu-ozhidayut-poryadka-700-mashin
В Темрюкском районе очереди на Керченскую переправу ожидают порядка 700 машин
Фото t.me/FedorBabenkov

Об этом 16 октября сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков.

В настоящее время в Темрюкском районе ожидают отправки около 700 автомобилей. Они находятся на шести стоянках. Для водителей на каждой из них оборудовали пункты обогрева.

«Для удобства водителей распечатываем специальные QR-коды. Они позволяют узнать очередность погрузки транспортного средства на паром», — написал Бабенков в Telegram.

Читайте также: через Керченскую переправу перевезли уже более 12 тыс. пассажиров и почти 4 тыс. машин.

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