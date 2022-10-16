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Через Керченскую переправу перевезли уже более 12 тыс. пассажиров и почти 4 тыс. машин

Общество
16.10.2022 12:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/cherez-kerchenskuyu-perepravu-perevezli-uzhe-bolee-12-tys-passazhirov-i-pochti-4-tys-mashin
Через Керченскую переправу перевезли уже более 12 тыс. пассажиров и почти 4 тыс. машин
Фото пресс-службы Минтранса

По данным на 7:00 16 октября, через Керченский пролив в обе стороны переправили 12 тыс. 873 пассажиров и 3 тыс. 965 автомобилей. Преимущественно — большегрузных и среднетоннажных грузовиков.

Привлеченные пассажирские суда выполнили девять рейсов. Всего четыре парома, работающие на линии, совершили 105 круговых рейсов.

По прогнозу Росгидромета, 16 октября в южном устье Керченского пролива ожидается северо-восточный ветер 12-17 м/сек. Осадков не ожидается, видимость хорошая. Волнение моря — 70-120 см, температура воздуха днем от +16°С до +18°С. Температура морской воды +14°С — +15 °С, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Керченская переправа возобновила работу, приостановленную 15 октября из-за сильного ветра.

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