Через Керченскую переправу перевезли уже более 12 тыс. пассажиров и почти 4 тыс. машин

Фото пресс-службы Минтранса

По данным на 7:00 16 октября, через Керченский пролив в обе стороны переправили 12 тыс. 873 пассажиров и 3 тыс. 965 автомобилей. Преимущественно — большегрузных и среднетоннажных грузовиков.

Привлеченные пассажирские суда выполнили девять рейсов. Всего четыре парома, работающие на линии, совершили 105 круговых рейсов.

По прогнозу Росгидромета, 16 октября в южном устье Керченского пролива ожидается северо-восточный ветер 12-17 м/сек. Осадков не ожидается, видимость хорошая. Волнение моря — 70-120 см, температура воздуха днем от +16°С до +18°С. Температура морской воды +14°С — +15 °С, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Керченская переправа возобновила работу, приостановленную 15 октября из-за сильного ветра.