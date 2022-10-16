Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Керченская переправа возобновила работу

Общество
16.10.2022 09:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/kerchenskaya-pereprava-vozobnovila-rabotu-2
Керченская переправа возобновила работу
Фото пресс-службы Минтранса РФ

Накануне работу Керченской паромной переправы в Керчи приостановили из-за сильного ветра

О возобновлении работы сообщили утром 16 октября в диспетчерской службе Керчи.

«По нашим данным, переправа работает», — цитирует сообщение службы РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за сильного ветра Керченская переправа приостановила работу 15 октября. Об этом сообщил директор Керченского торгового порта Юрий Черненко.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Отсрочку от частичной мобилизации предоставили отцам с тремя детьми
Отсрочку от частичной мобилизации предоставили отцам с тремя детьми
В Краснодаре завершился прием заявок от кандидатов на должность мэра города
В Краснодаре завершился прием заявок от кандидатов на должность мэра города
Жителей Краснодара напугала оставленная на улице игрушка в украинском наряде
Жителей Краснодара напугала оставленная на улице игрушка в украинском наряде
В Краснодаре ребенок получил травмы при катании на карусели
В Краснодаре ребенок получил травмы при катании на карусели
Трасса в обход Адлера втрое сократит время в пути от Горячего Ключа до Сочи
Трасса в обход Адлера втрое сократит время в пути от Горячего Ключа до Сочи
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  2. Паромы на Керченской переправе будут работать после восстановления Крымского моста
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. В Новороссийске спасатели больше двух часов бормашиной спиливали гайку с пальца 5-летней девочки
  5. В краснодарском Молодежном театре показали «Дежурные влюбленности. Осень». Фоторепортаж
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях