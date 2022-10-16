Керченская переправа возобновила работу

Фото пресс-службы Минтранса РФ

Накануне работу Керченской паромной переправы в Керчи приостановили из-за сильного ветра

О возобновлении работы сообщили утром 16 октября в диспетчерской службе Керчи.

«По нашим данным, переправа работает», — цитирует сообщение службы РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за сильного ветра Керченская переправа приостановила работу 15 октября. Об этом сообщил директор Керченского торгового порта Юрий Черненко.