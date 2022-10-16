Керченская переправа возобновила работу
Общество
16.10.2022 09:23
Накануне работу Керченской паромной переправы в Керчи приостановили из-за сильного ветра
О возобновлении работы сообщили утром 16 октября в диспетчерской службе Керчи.
«По нашим данным, переправа работает», — цитирует сообщение службы РИА «Новости».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за сильного ветра Керченская переправа приостановила работу 15 октября. Об этом сообщил директор Керченского торгового порта Юрий Черненко.
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