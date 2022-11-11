В Темрюкском районе на пути к Крымскому мосту для военных оборудовали пункт обогрева
Общество
11.11.2022 11:10
Привал для бойцов появился возле трассы вблизи Тамани. Теперь военнослужащие могут здесь поесть и обогреться, чтобы с новыми силами отправиться в зону СВО.
На стоянку указывает металлическая конструкция в виде буквы Z. Этот небольшой, но важный для бойцов перевалочный лагерь организовали и содержат волонтеры. Они сами привозят и готовят еду.
Также в палатке есть пункт обогрева. Волонтеры постелили линолеум, сделали полки для продуктов и расставили столы. Для хранения пищи оборудовали склад.
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