В Темрюкском районе на пути к Крымскому мосту для военных оборудовали пункт обогрева

Видео канала «Кубань 24»

Привал для бойцов появился возле трассы вблизи Тамани. Теперь военнослужащие могут здесь поесть и обогреться, чтобы с новыми силами отправиться в зону СВО.

На стоянку указывает металлическая конструкция в виде буквы Z. Этот небольшой, но важный для бойцов перевалочный лагерь организовали и содержат волонтеры. Они сами привозят и готовят еду.

Также в палатке есть пункт обогрева. Волонтеры постелили линолеум, сделали полки для продуктов и расставили столы. Для хранения пищи оборудовали склад.

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