Из Тимашевского района бойцам в зону спецоперации отправили 5 тонн гуманитарной помощи

Видео канала «Кубань 24»

Местные жители вместе с предпринимателями направили военным теплую одежду, обувь, одеяла, а также продукты, медикаменты, печь и генератор. Дети добавили к посылкам рисунки и добрые пожелания.

Волонтеры быстро погрузили все в машину, и груз отправился в Донецкую народную республику и Херсонскую область.

«В сборе участвовали не только взрослые, но и дети. Детские сады тоже принимали участие. Привозили все, что могли: консервы, сладости, продукты питания, салфетки. Мы благодарны всем», — рассказала волонтер Анастасия Ирхина.

Прошлая партия гуманитарного груза была отправлена всего несколько дней назад. В Луганскую народную республику волонтеры собрали домашние продукты, печи-буржуйки и теплые вещи, которые сшили местные мастерицы.

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