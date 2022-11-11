Из Тимашевского района бойцам в зону спецоперации отправили 5 тонн гуманитарной помощи
Общество
11.11.2022 09:19
Местные жители вместе с предпринимателями направили военным теплую одежду, обувь, одеяла, а также продукты, медикаменты, печь и генератор. Дети добавили к посылкам рисунки и добрые пожелания.
Волонтеры быстро погрузили все в машину, и груз отправился в Донецкую народную республику и Херсонскую область.
«В сборе участвовали не только взрослые, но и дети. Детские сады тоже принимали участие. Привозили все, что могли: консервы, сладости, продукты питания, салфетки. Мы благодарны всем», — рассказала волонтер Анастасия Ирхина.
Прошлая партия гуманитарного груза была отправлена всего несколько дней назад. В Луганскую народную республику волонтеры собрали домашние продукты, печи-буржуйки и теплые вещи, которые сшили местные мастерицы.
Читайте также: краснодарские казаки отправили военным очередной груз с гуманитарной помощью.
Популярные новости
- Полиция помешала 15-летней автостопщице добраться из Абакана в Краснодар
- В Сочи в акватории морского порта произошел разлив топлива
- В Ейске на месяц отселят жильцов из пострадавшего от крушения Су-34 дома и закроют ближайший детсад
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Краснодаре пройдет фестиваль-выставка бездомных животных
- В Краснодарском крае в октябре помидоры подорожали на 40%