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Краснодарские казаки отправили военным очередной груз с гуманитарной помощью

Общество
09.11.2022 14:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskie-kazaki-otpravili-voennym-ocherednoj-gruz-s-gumanitarnoj-pomoshhyu
Видео канала «Кубань 24»

Мобилизованным и добровольцам направили около 2,5 тыс. балаклав и 1,5 тыс. термоизоляционных ковриков. Гуманитарный груз доставят в Майкопскую воинскую часть. Оттуда пришла заявка на эти вещи.

В этой поставке бойцы сейчас особенно нуждаются.

«Это приобреталось со специального счета краевой акции «Своих не бросаем». То есть это добровольные взносы жителей нашего края, организаций и предприятий», — сказал заместитель атамана Кубанского казачьего войска Максим Медянников.

На приобретение балаклав и спецковриков потребовалось около 1,5 млн рублей. По словам казаков, заявки из воинских частей приходят каждый день, так что не за горами новая партия ценного груза.

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