Краснодарские казаки отправили военным очередной груз с гуманитарной помощью
Общество
09.11.2022 14:46
Мобилизованным и добровольцам направили около 2,5 тыс. балаклав и 1,5 тыс. термоизоляционных ковриков. Гуманитарный груз доставят в Майкопскую воинскую часть. Оттуда пришла заявка на эти вещи.
В этой поставке бойцы сейчас особенно нуждаются.
«Это приобреталось со специального счета краевой акции «Своих не бросаем». То есть это добровольные взносы жителей нашего края, организаций и предприятий», — сказал заместитель атамана Кубанского казачьего войска Максим Медянников.
На приобретение балаклав и спецковриков потребовалось около 1,5 млн рублей. По словам казаков, заявки из воинских частей приходят каждый день, так что не за горами новая партия ценного груза.
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