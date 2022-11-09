Казачье отделение Белореченского района доставило гумпомощь участникам спецоперации

Видео канала «Кубань 24»

Продукты питания, медикаменты и теплую одежду передали бойцам отряда БАРС.

Всего в крае на закупку необходимых вещей для военных уже направили около 12 млн рублей. На них приобрели утепленные сапоги, спальные мешки, термоизоляционные коврики и флисовые балаклавы. Сейчас организована работа по принятию заявок от воинских частей. Их рассмотрят на заседании комиссии Кубанского казачьего войска по распределению пожертвований.

Акцию поддержки мобилизованных «Своих не бросаем» организовало Кубанское казачье войско. Сделать пожертвование можно, отсканировав QR-код в приложении любого банка. Подробнее на официальном сайте и в Telegram-канале.

Читайте также: более 3,7 тыс. жителей Краснодарского края записались добровольцами для участия в СВО через «Госуслуги».