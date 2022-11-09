Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Казачье отделение Белореченского района доставило гумпомощь участникам спецоперации

Общество
09.11.2022 12:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/kazache-otdelenie-belorechenskogo-rajona-dostavilo-gumpomoshh-uchastnikam-spetsoperatsii
Видео канала «Кубань 24»

Продукты питания, медикаменты и теплую одежду передали бойцам отряда БАРС.

Всего в крае на закупку необходимых вещей для военных уже направили около 12 млн рублей. На них приобрели утепленные сапоги, спальные мешки, термоизоляционные коврики и флисовые балаклавы. Сейчас организована работа по принятию заявок от воинских частей. Их рассмотрят на заседании комиссии Кубанского казачьего войска по распределению пожертвований.

Акцию поддержки мобилизованных «Своих не бросаем» организовало Кубанское казачье войско. Сделать пожертвование можно, отсканировав QR-код в приложении любого банка. Подробнее на официальном сайте и в Telegram-канале.

Читайте также: более 3,7 тыс. жителей Краснодарского края записались добровольцами для участия в СВО через «Госуслуги».

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
В станице Кущевской завод приступил к выполнению Гособоронзаказа
В станице Кущевской завод приступил к выполнению Гособоронзаказа
Самолет Стамбул — Екатеринбург с разгерметизацией салона приземлился в Сочи
Самолет Стамбул — Екатеринбург с разгерметизацией салона приземлился в Сочи
Экс-директор ВДЦ «Смена» в Анапе возместит более 122 млн рублей ущерба
Экс-директор ВДЦ «Смена» в Анапе возместит более 122 млн рублей ущерба
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Программу материнского капитала в России продлили до конца 2026 года
  2. На строительство участка Таманского водопровода направят 5,3 млрд рублей
  3. В Минздраве РФ прокомментировали ситуацию с антибиотиками на основе амоксициклина
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Умер бывший глава Роспотребнадзора Краснодарского края Валерий Клиндухов
  6. Ремонтные работы на трассе Джубга — Сочи завершат до конца года
Прямой эфир
Мы в соцсетях