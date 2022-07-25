В Темрюкском районе фотограф замотал крокодилу пасть скотчем ради наживы
Происшествия
25.07.2022 21:51
Отдыхающие 25 июля выложили в сеть видео с пляжным фотографом. Он активно предлагал туристам снимки с хищным пресмыкающимся.
Чтобы отдыхающие не пугались небольшого крокодила, для безопасности он замотал рептилии пасть скотчем. Пользователи пабликов надеются, что полиция не оставит без внимания этот случай пляжного бизнеса. К тому же, в Краснодарском крае уже давно идет активная борьба с такими фотографами-живодерами.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Анапе полицейские изъяли енотов у уличного фотографа.
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