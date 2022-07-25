В Темрюкском районе фотограф замотал крокодилу пасть скотчем ради наживы

В Темрюкском районе фотограф замотал крокодилу пасть скотчем ради наживы

Отдыхающие 25 июля выложили в сеть видео с пляжным фотографом. Он активно предлагал туристам снимки с хищным пресмыкающимся.

Чтобы отдыхающие не пугались небольшого крокодила, для безопасности он замотал рептилии пасть скотчем. Пользователи пабликов надеются, что полиция не оставит без внимания этот случай пляжного бизнеса. К тому же, в Краснодарском крае уже давно идет активная борьба с такими фотографами-живодерами.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Анапе полицейские изъяли енотов у уличного фотографа.