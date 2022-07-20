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В Анапе полицейские изъяли енотов у уличного фотографа

Происшествия
20.07.2022 18:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-politsejskie-izyali-enotov-u-ulichnogo-fotografa
В Анапе полицейские изъяли енотов у уличного фотографа
Фото пресс-службы ОМВД Анапы

Сотрудники полиции провели рейд в курортной части города для пресечения работы уличных фотографов и незаконной торговли.

В результате рейда правоохранители привлекли к административной ответственности фотографа с енотами. Животных у него изъяли. Также протоколы за незаконную предпринимательскую деятельность составили на уличных торговцев и гадалок.

Фото t.me/OMVD_Anapa_news

«Аналогичные рейды будут проводиться на регулярной основе», — сообщает пресс-служба ОМВД Анапы.

Читайте также: в Анапе полицейские задержали фотографов-живодеров с енотами.

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