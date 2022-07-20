В Анапе полицейские изъяли енотов у уличного фотографа

Фото пресс-службы ОМВД Анапы

Сотрудники полиции провели рейд в курортной части города для пресечения работы уличных фотографов и незаконной торговли.

В результате рейда правоохранители привлекли к административной ответственности фотографа с енотами. Животных у него изъяли. Также протоколы за незаконную предпринимательскую деятельность составили на уличных торговцев и гадалок.

«Аналогичные рейды будут проводиться на регулярной основе», — сообщает пресс-служба ОМВД Анапы.

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