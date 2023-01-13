В Темрюкском районе до 27 января продлили «желтый» уровень террористической опасности
Распоряжение об этом подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В соответствии с решением краевой Антитеррористической комиссии и рекомендациями Национального антитеррористического комитета в Темрюкском районе усилены меры безопасности.
В соответствии с продлением «желтого» уровня террористической опасности, оперативные службы, спасатели, объекты здравоохранения будут и дальше работать в режиме повышенной готовности. В местах массового пребывания людей усилены патрули и досмотры машин.
Кроме того, продолжатся проверки социальных и инфраструктурных объектов. Усилен контроль соблюдения миграционного законодательства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края., сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», «желтый» уровень террористической опасности ввели в Темрюкском районе 8 октября после теракта на Крымском мосту.
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