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В Темрюкском районе до 27 января продлили «желтый» уровень террористической опасности

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-temryukskom-rajone-do-27-yanvarya-prodlili-zheltyj-uroven-terroristicheskoj-opasnosti
В Темрюкском районе до 27 января продлили «желтый» уровень террористической опасности
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Распоряжение об этом подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В соответствии с решением краевой Антитеррористической комиссии и рекомендациями Национального антитеррористического комитета в Темрюкском районе усилены меры безопасности.

В соответствии с продлением «желтого» уровня террористической опасности, оперативные службы, спасатели, объекты здравоохранения будут и дальше работать в режиме повышенной готовности. В местах массового пребывания людей усилены патрули и досмотры машин.

Кроме того, продолжатся проверки социальных и инфраструктурных объектов. Усилен контроль соблюдения миграционного законодательства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края., сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «желтый» уровень террористической опасности ввели в Темрюкском районе 8 октября после теракта на Крымском мосту.

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