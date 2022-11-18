В Темрюкском районе до 2 декабря продлили «желтый» уровень террористической опасности
Происшествия
18.11.2022 12:58
Такое распоряжение подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Меры безопасности в Темрюкском районе усилили в соответствии с решением краевой Антитеррористической комиссии и рекомендациями Национального антитеррористического комитета.
Оперативные и спасательные службы, а также больницы будут продолжать работать в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилили патрули и досмотры машин.
Также усилен контроль за миграционным потоком, в соцобъектах и объектах инфраструктуры продолжатся проверки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев 8 октября ввел в Темрюкском районе «желтый» уровень террористической опасности.
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