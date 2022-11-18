В Темрюкском районе до 2 декабря продлили «желтый» уровень террористической опасности

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Такое распоряжение подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Меры безопасности в Темрюкском районе усилили в соответствии с решением краевой Антитеррористической комиссии и рекомендациями Национального антитеррористического комитета.

Оперативные и спасательные службы, а также больницы будут продолжать работать в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилили патрули и досмотры машин.

Также усилен контроль за миграционным потоком, в соцобъектах и объектах инфраструктуры продолжатся проверки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев 8 октября ввел в Темрюкском районе «желтый» уровень террористической опасности.