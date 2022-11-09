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В Темрюкском районе благоустройство двух зеленых зон завершат до конца года

Общество
09.11.2022 10:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-temryukskom-rajone-blagoustrojstvo-dvuh-zelenyh-zon-zavershat-do-kontsa-goda
В Темрюкском районе благоустройство двух зеленых зон завершат до конца года
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Благоустройство двух общественных территорий в Темрюке и станице Голубицкой ведут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Министр ТЭК и ЖКХ края Андрей Прошунин сообщил, что работы на объектах завершат до конца текущего года.

«Обновление территорий завершат до конца года. Участие в национальном проекте — отличная возможность для муниципалитетов благоустроить зеленые зоны, создать современный облик городов и станиц, повысить качество жизни людей. Всего в этом году приведем в порядок свыше 200 территорий», — сказал Прошунин.

В станице Голубицкой приводят в порядок территорию, прилегающую к культурно-социальному центру. В настоящее время готовность объекта составляет 95%. Там уже уложили тротуарную плитку, заасфальтировали дорогу, построили детскую и спортивную площадки. Кроме того, заменили освещение и подключили систему автополива. Сейчас рабочие возводят ограждение детской площадки и ведут озеленение.

В Темрюке благоустраивают парк им. Куемжиева на пересечении улиц Ленина и Горького. Согласно проекту, в порядок приведут свыше 4,3 тыс. кв. м. Из них 2,9 тыс. кв. метров — площадь зеленых насаждений. Работы выполнены на 92%.

С 2017 года в регионе благоустроили свыше 1,2 тыс. парков и скверов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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