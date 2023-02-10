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В Темрюкском районе бессрочно установили «желтый» уровень террористической опасности

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-temryukskom-rajone-bessrochno-ustanovili-zheltyj-uroven-terroristicheskoj-opasnosti
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Постановление об этом подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Бессрочный режим «желтого» уровня террористической опасности начнет действовать с 20:00 10 февраля. Меры безопасности в Темрюкском районе усилили в соответствии с решением Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае и рекомендациями Национального антитеррористического комитета.

Все оперативные и спасательные службы продолжат работу в режиме повышенной готовности. Продолжат проверки соцобъектов и инфраструктуры, также продолжит действовать усиленный контроль за соблюдением миграционного законодательства.

Распоряжение о введении «желтого» уровня террористической опасности глава Кубани подписал 8 октября 2022 года из-за теракта на Крымском мосту.

Также в регионе продолжает действовать запрет на запуск дронов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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