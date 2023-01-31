Путин ввел досмотр машин в районах с повышенным уровнем террористической опасности

В РФ отменили ограничения по срокам введения уровней террористической опасности в приграничных регионах. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

До этого уровень террористической опасности на территориях могли вводить на срок не более 15 суток. Поэтому последние месяцы его периодически продлевали в приграничных с Украиной регионах. В предыдущий раз «желтый» уровень террористической опасности в ряде субъектов РФ продлили 20 января, а в Темрюкском районе Краснодарского края — 27 января.

Высокий уровень террористической опасности сейчас действует в Темрюкском районе Краснодарского края, ряде районов Крыма и Воронежской области, а также в Севастополе, Брянской, Курской и Белгородской областях.

Кроме того, Путин в новом указе поручил усилить контроль за передвижением транспорта в районах, где действует «желтый» уровень террористической опасности. Там будут проводить досмотр автомобилей с применением техсредств для обнаружения оружия и взрывчатки.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», до 10 февраля продлили «желтый» уровень террористической опасности в Темрюкском районе. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал соответствующее распоряжение.