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Путин ввел досмотр машин в районах с повышенным уровнем террористической опасности

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-vvel-dosmotr-mashin-v-rajonah-s-povyshennym-urovnem-terroristicheskoj-opasnosti
Путин ввел досмотр машин в районах с повышенным уровнем террористической опасности
Фото hse.ru

В РФ отменили ограничения по срокам введения уровней террористической опасности в приграничных регионах. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

До этого уровень террористической опасности на территориях могли вводить на срок не более 15 суток. Поэтому последние месяцы его периодически продлевали в приграничных с Украиной регионах. В предыдущий раз «желтый» уровень террористической опасности в ряде субъектов РФ продлили 20 января, а в Темрюкском районе Краснодарского края — 27 января.

Высокий уровень террористической опасности сейчас действует в Темрюкском районе Краснодарского края, ряде районов Крыма и Воронежской области, а также в Севастополе, Брянской, Курской и Белгородской областях.

Кроме того, Путин в новом указе поручил усилить контроль за передвижением транспорта в районах, где действует «желтый» уровень террористической опасности. Там будут проводить досмотр автомобилей с применением техсредств для обнаружения оружия и взрывчатки.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», до 10 февраля продлили «желтый» уровень террористической опасности в Темрюкском районе. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал соответствующее распоряжение.

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