Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

До 10 февраля продлили «желтый» уровень террористической опасности в Темрюкском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/do-10-fevralya-prodlili-zheltyj-uroven-terroristicheskoj-opasnosti-v-temryukskom-rajone
До 10 февраля продлили «желтый» уровень террористической опасности в Темрюкском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение, согласно которому «желтый» уровень террористической опасности продолжит действовать с 20:00 27 января до 20:00 10 февраля.

Меры безопасности в Темрюкском районе были усилены по решению Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае и рекомендациями Национального антитеррористического комитета.

Все оперативные и спасательные службы, а также медучреждения продолжат работу в режиме повышенной готовности. Усилены патрули и досмотры автомобилей в местах массового скопления людей. Также продолжатся проверки социальных и инфраструктурных объектов. Будет вестись усиленный контроль за соблюдением миграционного законодательства.

Распоряжение о введении «желтого» уровня террористической опасности глава Кубани подписал 8 октября из-за теракта на Крымском мосту, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: ситуация на Кубани под контролем и не требует дополнительных ограничений.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Новороссийске завели дело на педагога, проводившего откровенные фотосессии с учеником
В Новороссийске завели дело на педагога, проводившего откровенные фотосессии с учеником
Тело подростка нашли на дне Черного моря в Анапе
Тело подростка нашли на дне Черного моря в Анапе
Водитель BMW сбил насмерть девочку на пешеходном переходе в Сочи
Водитель BMW сбил насмерть девочку на пешеходном переходе в Сочи
Ледяной дождь, мокрый снег и гололед ожидаются на выходные в Краснодарском крае
Ледяной дождь, мокрый снег и гололед ожидаются на выходные в Краснодарском крае
Мужчина случайно выстрелил себе в сердце из обреза в Краснодаре
Мужчина случайно выстрелил себе в сердце из обреза в Краснодаре
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
  4. В Новороссийске завели дело на педагога, проводившего откровенные фотосессии с учеником
  5. Мужчина трижды выстрелил в голову знакомому из-за земельного спора в Адыгее
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях