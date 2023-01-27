До 10 февраля продлили «желтый» уровень террористической опасности в Темрюкском районе
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение, согласно которому «желтый» уровень террористической опасности продолжит действовать с 20:00 27 января до 20:00 10 февраля.
Меры безопасности в Темрюкском районе были усилены по решению Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае и рекомендациями Национального антитеррористического комитета.
Все оперативные и спасательные службы, а также медучреждения продолжат работу в режиме повышенной готовности. Усилены патрули и досмотры автомобилей в местах массового скопления людей. Также продолжатся проверки социальных и инфраструктурных объектов. Будет вестись усиленный контроль за соблюдением миграционного законодательства.
Распоряжение о введении «желтого» уровня террористической опасности глава Кубани подписал 8 октября из-за теракта на Крымском мосту, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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