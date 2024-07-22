В Темрюкском районе 80 выпускников и педагогов школ получили выплаты за ЕГЭ

Общая сумма выплат по итогам учебного года составила более 1,5 млн рублей. Для отличившихся провели торжественную церемонию.

Под песни и танцы лучшие в Темрюкском районе учителя и их выпускники готовятся получать награды. Среди них ― шесть стобалльников по ЕГЭ. Полина Поповская отличилась на экзамене по русскому языку. Готовилась усердно, но такого успеха не ожидала.

«Очень неожиданно. Я планировала 90 и более, но не 100. Это казалось какой-то недостижимой мечтой», ― делится ученица школы № 2 Темрюка Полина Поповская.

За заслуги в учении выпускники получили не только цветы и грамоты, но и именные сертификаты. Так, 49 выпускникам выдали по 20 тыс. рублей. Не забыли про педагогов и директоров. Им вручили по 25 тыс. рублей. Все гости мероприятия без внимания не остались.

«А это сюрприз для гостей. Каждый получил свой лотерейный номер. Скоро огласят еще одного победителя. Разыгрывают сертификаты на бытовую технику и электронику», ― сообщает корреспондент Дарья Остапец.

Компания-организатор уже третий год поощряет школы Темрюкского района. В этом году их было десять.

«На таком мероприятии я не впервые. Благодаря ОТЭКО ― регулярно. Я очень рада, что меня приглашают на подобные мероприятия. Приехала, я чувствовала себя гостем, для которого расстелили ковровую дорожку. Все звезды сошлись», ― говорит директор школы Надежда Клименко.

Программа компании ОТЭКО по поддержке талантливой молодежи стартовала весной 2022 года. Оператор двух морских терминалов в порту Тамань всесторонне способствует развитию Темрюкского района. Эксперты называют компанию одним из лидеров социальной ответственности Краснодарского края.

«Компания ОТЭКО целенаправленно работает по развитию территорий присутствия. Это как благоустройство территорий, проведение различных мероприятий, так и развитие человеческого потенциала. Мы заинтересованы в том, чтобы ученики были мотивированы как на стадии учебы в школе, так и в дальнейшем», ― отмечает директор по корпоративной социальной ответственности ОТЭКО Александр Бурмака.

Во время праздника на поддержку успешных школьников и педагогов компания направила около 2 млн рублей. Это в два раза больше, чем в прошлом году.

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