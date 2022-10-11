В Темрюкском районе 500 автомобилей на стоянках ожидают погрузки на паром
Общество
11.10.2022 17:02
Об этом 11 октября сообщил глава муниципалитета Федор Бабенков. По его словам, ожидающих парома автомобилистов продолжают обеспечивать питанием и водой. На месте работают спасатели, казаки и волонтеры.
«На стоянках-накопителях ожидает погрузки на паром немногим более 500 автомашин», — написал Бабенков в Telegram.
При этом на перехватывающей парковке около станицы Старотитаровской сейчас находятся 49 грузовиков. Водителям раздают воду, чай и сухие пайки.
По словам главы Темрюкского района, ситуация на подъезде к Крымскому мосту штатная, большого скопления автомобилей нет. Для автомобилистов решили сохранить пункт обогрева на дороге.
Читайте также: Кондратьев поручил предусмотреть дополнительные места для стоянок грузовиков в районе Керченской переправы.
Популярные новости
- В Сочи собаки загрызли 4-летнюю девочку в доме
- Под Геленджиком при строительстве дороги для джипинга Маркотху причинили ущерб на 13 млн рублей
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- В Новороссийске семьи мобилизованных освободят от платы за детсады
- В Апшеронском районе в пещере обнаружили 7 тыс. краснокнижных летучих мышей
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?