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В Темрюкском районе 500 автомобилей на стоянках ожидают погрузки на паром

Общество
11.10.2022 17:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-temryukskom-rajone-500-avtomobilej-na-stoyankah-ozhidayut-pogruzki-na-parom
Видео t.me/FedorBabenkov

Об этом 11 октября сообщил глава муниципалитета Федор Бабенков. По его словам, ожидающих парома автомобилистов продолжают обеспечивать питанием и водой. На месте работают спасатели, казаки и волонтеры.

«На стоянках-накопителях ожидает погрузки на паром немногим более 500 автомашин», — написал Бабенков в Telegram.

При этом на перехватывающей парковке около станицы Старотитаровской сейчас находятся 49 грузовиков. Водителям раздают воду, чай и сухие пайки.

По словам главы Темрюкского района, ситуация на подъезде к Крымскому мосту штатная, большого скопления автомобилей нет. Для автомобилистов решили сохранить пункт обогрева на дороге.

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