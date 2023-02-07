В Темрюке здание СТО ночью загорелось на площади 650 кв. метров
Происшествия
07.02.2023 07:53
Возгорание произошло 6 февраля в 23:06 в здании СТО и магазина автозапчастей на Южном обходе Темрюка.
Спасатели прибыли на место в 23:15 и установили, что здание загорелось на площади 200 кв. метров. Из-за сильного ветра площадь возгорания увеличилась до 600 кв. метров.
В 1:15 пожар в СТО локализовали на площади 650 кв. метров. В 1:33 потушили открытое горение, в 4:00 последствия пожара полностью ликвидировали.
В результате происшествия никто не пострадал. Огонь в темрюкском СТО тушили 59 человек и 20 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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