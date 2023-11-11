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В Темрюке загорелся магазин, огонь охватил 100 кв. метров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-temryuke-zagorelsya-magazin-ogon-ohvatil-100-kv-metrov
В Темрюке загорелся магазин, огонь охватил 100 кв. метров
Фото t.me/temruk_info

О пожаре на улице Морозова в экстренные службы сообщили 11 ноября в 10:25.

На видеозаписях, размещенных очевидцами в соцсетях, видно задымление над магазинами.

Прибыв на место в 10:32 пожарные установили, что горит одноэтажное здание. Площадь возгорания составила 100 кв. м. В 10:33 пожар локализовали на той же площади, в 11:30 возгорание полностью ликвидировали.

Погибших и пострадавших нет, эвакуация не потребовалась.

В ликвидации пожара принимали участие девять человек и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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