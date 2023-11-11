В Темрюке загорелся магазин, огонь охватил 100 кв. метров
Происшествия
11.11.2023 12:34
О пожаре на улице Морозова в экстренные службы сообщили 11 ноября в 10:25.
На видеозаписях, размещенных очевидцами в соцсетях, видно задымление над магазинами.
Прибыв на место в 10:32 пожарные установили, что горит одноэтажное здание. Площадь возгорания составила 100 кв. м. В 10:33 пожар локализовали на той же площади, в 11:30 возгорание полностью ликвидировали.
Погибших и пострадавших нет, эвакуация не потребовалась.
В ликвидации пожара принимали участие девять человек и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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