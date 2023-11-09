Лесной пожар площадью 3 га в Мостовском районе потушили

По данным краевого лесопожарного центра, возгорание в лесу в районе станицы Баракаевской потушили в 17:20.

Площадь пожара составила около 3 га. В тушении огня участвовали 17 человек и 4 единицы техники, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар обнаружили на территории лесного фонда в районе станицы Баракаевской утром 9 ноября.

В 10:45 лесопожарная бригада прибыла на место и обнаружила возгорание в Мостовском лесничестве Баракаевского участкового лесничества на площади около 2 га. Потом огонь распространился на площадь до 3 га.