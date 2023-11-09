Лесной пожар площадью 2 га тушат в Мостовском районе

Термоточку зарегистрировали на территории лесного фонда в районе станицы Баракаевской утром 9 ноября.

Для проверки информации на место выехала лесопожарная бригада Мостовского филиала в составе 6 человек и 2 единиц техники, а также работник Мостовского лесничества.

В 10:45 бригада прибыла на место и обнаружила лесной пожар в Мостовском лесничестве Баракаевского участкового лесничества. Площадь пожара — около 2 га. На месте работают 7 человек и 2 единицы техники.

«Проводится комплекс мер по локализации лесного пожара, а также наращивание сил средств для скорейшей локализации лесного пожара», — сообщает пресс-служба ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» в Telegram.

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