Лесной пожар площадью 50 га потушили в Мостовском районе

Сообщение о задымлении со стороны леса в районе станицы Баракаевской поступило в лесопожарный центр 2 ноября.

В 13:20 бригады лесопожарного центра прибыли к месту возгорания и обнаружили лесной пожар в Баракаевском участковом лесничестве. Приступили к тушению.

Пожар локализовали 3 ноября в 12:30. Его площадь составила 50 га. В 13:15 лесной пожар ликвидировали. В тушении возгорания участвовали 87 человек и 23 единицы техники, сообщает Краевой лесопожарный центр.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», накануне днем лесная подстилка загорелась в Черниговском, Отрадненском, Баракаевском участковых лесничествах.