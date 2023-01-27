В Темрюке вечером перекрыли улицу из-за подозрительной пластиковой трубки на дороге
Происшествия
27.01.2023 08:17
О перекрытии части дороги в Темрюке вечером 26 января сообщили местные жители в социальных сетях.
В местном паблике автовладельцы рассказали об остановке движения в районе городского дома культуры «Северные сады» на улице 27 Сентября.
Оказалось, что на проезжей части был обнаружен подозрительный предмет. Участок дороги закрыли для проверки.
В результате подозрительным предметом оказалась пластиковая трубка. Сотрудники экстренных служб убедились в том, что она не представляет опасности для участников движения, и сняли ограничения, сообщили в отделе МВД России по Темрюкскому району.
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