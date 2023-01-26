Из-за сообщения о минировании эвакуировали Каневской районный суд

Сообщение об угрозе зданию Каневского районного суда поступило утром 26 января. Информация не подтвердилась.

После поступления сообщения провели эвакуацию людей. Кинолог обследовал территорию и здание суда. Предметов, опасных для жизни и здоровья людей, обнаружено не было, сообщает пресс-служба ОМВД России по Каневскому району в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», аналогичное сообщение о минировании Каневского районного суда поступило утром 28 декабря. Информация также оказалась ложной.