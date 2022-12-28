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Ложное сообщение о минировании парализовало работу суда в Каневском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/lozhnoe-soobshhenie-o-minirovanii-paralizovalo-rabotu-suda-v-kanevskom-rajone
Ложное сообщение о минировании парализовало работу суда в Каневском районе
Фото пресс-службы администрации Каневского района

Сообщение о минировании Каневского районного суда, расположенного в станице Каневской на улице Горького, поступило утром 28 декабря.

«Очередной шутник парализовал сегодня работу суда. Информация о минировании оказалась ложной», — написал в Telegram глава Каневского района Александр Герасименко.

Он отметил, что все оперативные службы муниципалитета сработали слаженно и быстро. Герасименко выразил сожаление, что столько сил потратили на проверку фейковой информации, и напомнил, что за заведомо ложные сообщения о терроризме в РФ предусмотрена уголовная ответственность.

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