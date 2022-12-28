Ложное сообщение о минировании парализовало работу суда в Каневском районе
Происшествия
28.12.2022 12:52
Сообщение о минировании Каневского районного суда, расположенного в станице Каневской на улице Горького, поступило утром 28 декабря.
«Очередной шутник парализовал сегодня работу суда. Информация о минировании оказалась ложной», — написал в Telegram глава Каневского района Александр Герасименко.
Он отметил, что все оперативные службы муниципалитета сработали слаженно и быстро. Герасименко выразил сожаление, что столько сил потратили на проверку фейковой информации, и напомнил, что за заведомо ложные сообщения о терроризме в РФ предусмотрена уголовная ответственность.
Читайте также: в Белореченском районе 57-летний мужчина «заминировал» нефтепровод. За ложное сообщение местному жителю грозит до восьми лет лишения свободы.
Популярные новости
- Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
- «Я зашел, их всех убил»: подозреваемые рассказали подробности расстрела семьи из восьми человек в Макеевке
- Глава «Аэрофлота» предупредил россиян о росте цен на авиабилеты в 2023 году
- ФСБ ликвидировала двух боевиков, готовивших теракт в Чегеме по заданию спецслужб Украины
- На Крымском мосту перед Новым годом ускорят досмотр автомобилей
- ГИБДД: водитель легковушки, на которую упал контейнер в Новороссийске, отделался легкими травмами