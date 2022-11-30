В Белореченском района 57-летний мужчина «заминировал» нефтепровод
Происшествия
30.11.2022 14:04
За ложное сообщение местному жителю грозит до восьми лет лишения свободы.
По данным следствия, 57-летний мужчина вечером из своего дома позвонил с мобильного телефона в дежурную часть полиции и из хулиганских побуждений сообщил об угрозе нефтепроводу. При проверке информация не подтвердилась. Предметы, представляющие опасность для жизни и здоровья людей, обнаружены не были.
На мужчину завели уголовное дело. В настоящее время он находится под стражей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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