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В Белореченском района 57-летний мужчина «заминировал» нефтепровод

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-belorechenskom-rajona-57-letnij-muzhchina-zaminiroval-nefteprovod
В Белореченском района 57-летний мужчина «заминировал» нефтепровод
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За ложное сообщение местному жителю грозит до восьми лет лишения свободы.

По данным следствия, 57-летний мужчина вечером из своего дома позвонил с мобильного телефона в дежурную часть полиции и из хулиганских побуждений сообщил об угрозе нефтепроводу. При проверке информация не подтвердилась. Предметы, представляющие опасность для жизни и здоровья людей, обнаружены не были.

На мужчину завели уголовное дело. В настоящее время он находится под стражей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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