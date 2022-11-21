В Краснодарском крае будут судить «телефонного террориста», угрожавшего взорвать Белореченскую ГЭС
Происшествия
21.11.2022 09:46
В Белореченском районе завершили расследовать уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя по делу о распространении заведомо ложной информации об угрозе жизни и безопасности.
По данным следствия, мужчина из хулиганских побуждений позвонил на в дежурную часть полиции и сообщил о том, что на территории Белореченской ГЭС заложено взрывное устройство. На место выехали представители экстренных служб. Информация о готовящемся теракте не подтвердилась, опасных предметов не нашли, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Возбудили уголовное дело. На время следствия подозреваемый находился под подпиской о невыезде. Расследование завершили, материалы дела направили в суд. Обвиняемому грозит до 3 лет лишения свободы.
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