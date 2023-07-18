В Темрюке тракториста будут судить за убийство, совершенное 22 года назад

Преступление произошло еще 22 мая 2001 мая в одном из частных домов станицы Старотитаровской. Там нашли тело 35-летнего местного жителя с огнестрельными ранениями.

Следователи тогда возбудили уголовное дело об убийстве, но найти преступника сразу не удалось. Спустя более 20 лет они заново провели расследование и установили личность убийцы. Им оказался 39-летний тракторист из Анапы.

По версии следствия, в тот вечер мужчина, которому в 2001 году было 16 лет, приехал в станицу вместе с приятелем к его знакомому, чтобы занять деньги. Парни приехали рано утром — между 4:00 и 5:00. Хозяин дома оказался этим недоволен и между ними произошел конфликт. Во время ссоры парень схватил охотничье ружье и дважды выстрелил в мужчину. От полученных ран он умер на месте происшествия.

После убийства подросток скрылся и спрятал оружие. Своему приятелю он сказал, что если их задержат правоохранители, он скажет им, что мужчину они убили вместе. Из-за этого молодой человек, который не принимал участие в преступлении, молчал о нем до недавнего времени.

После задержания тракторист сознался в убийстве, совершенном 22 года назад. Следователи собрали достаточно доказательств по этому уголовному делу и передали его для рассмотрения в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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