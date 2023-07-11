Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Поймал жену с любовником: мужчину, застрелившего соперника из ревности, будут судить на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pojmal-zhenu-s-lyubovnikom-muzhchinu-zastrelivshego-sopernika-iz-revnosti-budut-sudit-na-kubani
Поймал жену с любовником: мужчину, застрелившего соперника из ревности, будут судить на Кубани
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло в январе этого года в Тихорецке. В июле расследование уголовного дело об убийстве в отношении 34-летнего местного жителя завершили.

По данным следствия, мужчина заподозрил, что супруга ему изменяет с 29-летним приятелем. Он взял дома охотничье гладкоствольное ружье, положил в машину и поехал домой к приятелю.

Около дома стояла машина супруги. Злоумышленник зашел в дом, убедился, что его жена в доме вместе другим мужчиной, и дважды выстрелил сопернику в грудь и в голень. От полученных ранений пострадавший умер. Затем нападавший силой заставил жены помочь перенести тело в машину, вывез тело в поле, вырыл лопатой яму и закопал труп, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Обвиняемый находится под стражей. Расследование завершено, материалы дела передали в Тихорецкий городской суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Читайте также: пьяный мужчина зарезал жену из ревности на глазах у детей в Геленджике.

Статьи
Камни в почках: откуда берутся и как предотвратить их появление
Камни в почках: откуда берутся и как предотвратить их появление
Нутрициолог перечислила, какие продукты надо есть для красивого загара
Нутрициолог перечислила, какие продукты надо есть для красивого загара
Украинский след? Что известно об убийстве сотрудника мэрии Краснодара Станислава Ржицкого
Украинский след? Что известно об убийстве сотрудника мэрии Краснодара Станислава Ржицкого
Пять свойств кофе, о которых вы не знали
Пять свойств кофе, о которых вы не знали
Что такое эндометриоз: симптомы и лечение
Что такое эндометриоз: симптомы и лечение
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях