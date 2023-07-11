Поймал жену с любовником: мужчину, застрелившего соперника из ревности, будут судить на Кубани

Преступление произошло в январе этого года в Тихорецке. В июле расследование уголовного дело об убийстве в отношении 34-летнего местного жителя завершили.

По данным следствия, мужчина заподозрил, что супруга ему изменяет с 29-летним приятелем. Он взял дома охотничье гладкоствольное ружье, положил в машину и поехал домой к приятелю.

Около дома стояла машина супруги. Злоумышленник зашел в дом, убедился, что его жена в доме вместе другим мужчиной, и дважды выстрелил сопернику в грудь и в голень. От полученных ранений пострадавший умер. Затем нападавший силой заставил жены помочь перенести тело в машину, вывез тело в поле, вырыл лопатой яму и закопал труп, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Обвиняемый находится под стражей. Расследование завершено, материалы дела передали в Тихорецкий городской суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Читайте также: пьяный мужчина зарезал жену из ревности на глазах у детей в Геленджике.