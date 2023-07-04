Пьяный мужчина зарезал жену из ревности на глазах у детей в Геленджике

Преступление произошло в ночь на 4 июля на территории частного дома на улице Советской в селе Архипо-Осиповка.

Установили, что накануне семейная пара с детьми из Санкт-Петербурга приехала на лето в Геленджик на заработки. Вечером глава семейства после употребления алкоголя начал ссориться со своей женой из-за ревности. Они вышли на улицу, где 41-летний мужчина схватил нож и нанес жене не менее 7 ударов ножом в голову и туловище своей 33-летней супруге.

От полученных ран девушка скончалась на месте. Один из детей вызвал на место правоохранителей. Мужчина попытался скрыться с места преступления, но его задержали.

На него завели уголовное дело за умышленное убийство жены. Следователи собирают доказательства и назначили проведение судебных экспертиз. Обвиняемый уже полностью признал свою вину. Решается вопрос о его заключении под стражу.

Кроме того, следствие примет меры для защиты прав детей семейной пары, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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