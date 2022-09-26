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В Темрюке «свидетель Иеговы» получил условный срок за пропаганду запрещенной организации

Происшествия
26.09.2022 19:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-temryuke-svidetel-iegovy-poluchil-uslovnyj-srok-za-propagandu-zapreshhennoj-organizatsii
В Темрюке «свидетель Иеговы» получил условный срок за пропаганду запрещенной организации
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор вынес Темрюкский районный суд. Злоумышленника удалось привлечь к ответственности благодаря оперативной работе сотрудников УФСБ России по Краснодарскому краю.

Суд установил, что мужчина с июля 2020 года по январь 2021 года проводил в Темрюке беседы для пропаганды деятельности запрещенной организации «Свидетели Иеговы», которую Верховный суд РФ ликвидировал за экстремизм. Он также проводил лекции на основе религиозной литературы «Свидетели Иеговы», которая включена в Федеральный список экстремистских материалов.

Во время судебного заседания мужчина не признал вину и отказался от дачи показаний.

Рассмотрев материалы дела, суд признал обвиняемого виновным в участии в деятельности запрещенной религиозной организации и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

«Собранные следственным отделом по Темрюкскому району краевого управления СКР доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 67-летнему местному жителю», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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