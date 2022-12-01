В Темрюке пьяный рецидивист угнал две машины за одну ночь
С заявлением об угоне в полицию Темрюкского района обратился местный житель. Мужчина рассказал, что вечером оставил свой ВАЗ-2105 во дворе многоэтажки, а утром не нашел его на месте.
Полицейские осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев и составили ориентировку на розыск машины. Ее обнаружили на одной из улиц города. Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 23-летний житель Темрюка. Мужчину задержали в его доме и доставили в отделение. Выяснилось, что он возвращался пьяный домой и заметил припаркованную машину. Злоумышленник проник в салон, завел автомобиль ключом, оставленным в замке зажигания, и уехал кататься по городу.
Вскоре машина заглохла, и мужчина ее бросил. Автомобиль вернули законному владельцу. В ходе проверки полицейские установили, что этот же мужчина причастен к еще одному угону, совершенному той же ночью.
На подозреваемого завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время он находится под домашним арестом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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