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Житель Сочи угнал «девятку» у пенсионера, чтобы не идти домой пешком

Происшествия
28.11.2022 11:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-sochi-ugnal-devyatku-u-pensionera-chtoby-ne-idti-domoj-peshkom
Житель Сочи угнал «девятку» у пенсионера, чтобы не идти домой пешком
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

О пропаже автомобиля ВАЗ-2109 в дежурную часть полиции поселка Хоста сообщил 66-летний местный житель. Мужчина рассказал, что машиной пользовался редко, она была припаркована на дороге возле дома.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили местонахождение машины. «Девятку» с открытыми дверями и разобранным замком зажигания угонщик бросил на одной из улиц Хостинского района, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УВД по городу Сочи.

В салоне машины нашли отпечатки пальцев, предположительно оставленные подозреваемым. Полицейские проверили их по базе данных и установили личность злоумышленника. Им оказался 20-летний местный житель.

Молодого человека задержали возле его дома. Выяснилось, что автомобиль он угнал, чтобы доехать домой. На подозреваемого завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время молодой человек находится под подпиской о невыезде.

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