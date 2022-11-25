В Темрюке после прокурорской проверки снесут незаконный забор на берегу реки Кубань
Общество
25.11.2022 10:37
Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура во время проверки соблюдения требований водного законодательства обнаружила на улице Морской в Темрюке металлический забор, который мешал доступу к берегу реки Кубань.
Забор находился на земельном участке, находящемся в собственности физлица. Право на беспрепятственный доступ жителей к береговой полосе реки Кубань было ограничено. При этом собственник участка не собирался сносить ограждение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Прокуратура направила в суд иск с требование убрать забор. Темрюкский районный суд требования природоохранной прокуратуры удовлетворил. Исполнение решения суда находится под контролем.
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