В Темрюке после прокурорской проверки снесут незаконный забор на берегу реки Кубань

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура во время проверки соблюдения требований водного законодательства обнаружила на улице Морской в Темрюке металлический забор, который мешал доступу к берегу реки Кубань.

Забор находился на земельном участке, находящемся в собственности физлица. Право на беспрепятственный доступ жителей к береговой полосе реки Кубань было ограничено. При этом собственник участка не собирался сносить ограждение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Прокуратура направила в суд иск с требование убрать забор. Темрюкский районный суд требования природоохранной прокуратуры удовлетворил. Исполнение решения суда находится под контролем.

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