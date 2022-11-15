В Анапе неизвестные сломали забор к кипарисам на озере Сукко
Общество
15.11.2022 13:16
Ходить по корням болотных кипарисов, являющихся памятником природы регионального значения, на озере Сукко категорически запрещено. Для этого их оградили забором.
Однако неизвестные накануне сломали ограждение к кипарисам. Сотрудники управления ООПТ восстановили забор, чтобы спасти редкие деревья.
«Убедительно просим гостей и жителей региона соблюдать правила поведения в границах памятника природы и не причинять вред уникальным деревьям», — говорится в сообщении пресс-службы министерства природных ресурсов Краснодарского края.
Нарушителям, пробравшимся к кипарисам на озере Сукко, может грозить административный штраф.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Анапе с приходом осени частично обмелело Кипарисовое озеро.
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