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В Анапе неизвестные сломали забор к кипарисам на озере Сукко

Общество
15.11.2022 13:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-neizvestnye-slomali-zabor-k-kiparisam-na-ozere-sukko
В Анапе неизвестные сломали забор к кипарисам на озере Сукко
Фото пресс-службы министерства природных ресурсов Краснодарского края

Ходить по корням болотных кипарисов, являющихся памятником природы регионального значения, на озере Сукко категорически запрещено. Для этого их оградили забором.

Однако неизвестные накануне сломали ограждение к кипарисам. Сотрудники управления ООПТ восстановили забор, чтобы спасти редкие деревья.

«Убедительно просим гостей и жителей региона соблюдать правила поведения в границах памятника природы и не причинять вред уникальным деревьям», — говорится в сообщении пресс-службы министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Нарушителям, пробравшимся к кипарисам на озере Сукко, может грозить административный штраф.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Анапе с приходом осени частично обмелело Кипарисовое озеро.

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