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В Темрюке начали строить водоочистные сооружения мощностью 14 тыс. куб. метров в сутки

Общество
01.11.2022 12:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-temryuke-nachali-stroit-vodoochistnye-sooruzheniya-moshhnostyu-14-tys-kub-metrov-v-sutki
В Темрюке начали строить водоочистные сооружения мощностью 14 тыс. куб. метров в сутки
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Работы идут в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Сейчас завершают земляные работы, прокладывают трубопровод.

По словам министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрея Прошунина, новые очистные сооружения для Курчанского водозабора оснастят многоступенчатой системой очистки. Объект будет очищать около 14 тыс. куб. м в сутки. В результате более 40 тыс. местных жителей будут обеспечены качественной водой.

На территории очистных сооружений построят административный корпус, контрольно-пропускной пункт, трансформаторную подстанцию и дизельную электростанцию. Объект будет готов к концу 2023 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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