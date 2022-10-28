В станице Крыловской строят очистные сооружения мощностью 3,5 тыс. куб. метров в сутки

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Водоочистные сооружения возводят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

На территории существующих очистных построят новый павильон для скважины, здание водоподготовки, два резервуара чистой воды по 2 тыс. куб. м и 2 насосные станции. Очистные оснастят трансформаторной подстанцией и дизельной электростанцией. На данным этапе идет подготовка стен для резервуара чистой воды — армирование и гидроизоляция.

Сооружения производительностью 3,5 тыс. куб. м в сутки улучшат водоснабжение около 13 тыс. жителей. Завершат строительство в 2023 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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