В Каневском районе строят очистные сооружения мощностью в 10 тыс. куб. метров

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Коммунальный объект возводят по нацпроекту «Жилье и городская среда». Он обеспечит чистой водой более 44 тыс. местных жителей.

Сооружения будут очищать 10 тыс. куб. м воды в сутки. На текущий момент специалисты оградили территорию, подготовили склады, проложили внутриплощадочные сети водоснабжения. Также обустроили технологические колодцы, выполнен монтаж водозаборных задвижек. На объекте ведут земляные работы.

Строительство завершат в 2023 году. Работы выполняют в рамках федерального проекта «Чистая вода».

Также проведут реконструкцию водозаборных сооружений в станицах Ленинградской, Крыловской и Темрюке, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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