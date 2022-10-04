В Каневском районе строят очистные сооружения мощностью в 10 тыс. куб. метров
Экономика
04.10.2022 13:04
Коммунальный объект возводят по нацпроекту «Жилье и городская среда». Он обеспечит чистой водой более 44 тыс. местных жителей.
Сооружения будут очищать 10 тыс. куб. м воды в сутки. На текущий момент специалисты оградили территорию, подготовили склады, проложили внутриплощадочные сети водоснабжения. Также обустроили технологические колодцы, выполнен монтаж водозаборных задвижек. На объекте ведут земляные работы.
Строительство завершат в 2023 году. Работы выполняют в рамках федерального проекта «Чистая вода».
Также проведут реконструкцию водозаборных сооружений в станицах Ленинградской, Крыловской и Темрюке, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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