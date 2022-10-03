Минстрой РФ: на Кубани ускорят процедуру заключения договоров на строительство очистных сооружений

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае благодаря инфраструктурным бюджетным кредитам до 2025 года планируют реконструировать 17 очистных сооружений на побережье Черного моря. Строительство рассчитывают начать в 2023 году.

Объекты находятся в Сочи, Новороссийске, Анапе, Геленджике, Туапсинском районе. Они осуществляют очистку 80% всех сточных вод, поступающих в Черное море. Краснодарскому краю одобрили 66 млрд рублей в качестве ИБК на проектные и строительно-монтажные работы.

По информации Минстроя РФ, приняли решение ускорить процедуры заключения соглашений на доведение средств между министерством ТЭК и ЖКХ региона и муниципалитетами края. Аналогичное решение приняли для процедуры заключения муниципальных контрактов на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы с подрядчиком, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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