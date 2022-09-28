Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Краснодарский край получил почти 350 млн рублей на строительство очистных сооружений в Натухаевской

Экономика
28.09.2022 10:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-poluchil-pochti-350-mln-rublej-na-stroitelstvo-ochistnyh-sooruzhenij-v-natuhaevskoj
Краснодарский край получил почти 350 млн рублей на строительство очистных сооружений в Натухаевской
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал решение Правительства РФ о досрочном выделении регионам средств, запланированных на 2023 и 2024 годы.

«Краснодарский край досрочно получил почти 350 млн рублей на строительство очистных сооружений в Натухаевской, которые мы возводим по национальному проекту «Жилье и городская среда». Это средства, которые мы должны были получить в 2024 году. Деньги на сами строительно-монтажные работы уже заведены», — сказал Вениамин Кондратьев.

Глава региона добавил, что очистные сооружения разместят на юго-восточной окраине Натухаевской. Объект будет пропускать 3,5 тыс. куб. м воды в сутки и очищать сточные воды в станице Натухаевской, хуторах Ленинский Путь и Победа. Завершат работы в 2024 году.

По словам губернатора, опережающее финансирование позволит заранее частично оплатить изготовление оборудования уже в текущем году.

Распоряжение о перераспределении бюджетного финансирования подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В общей сумме регионы получили 11,1 млрд рублей. Эти деньги пойдут на строительство жилья, модернизацию систем водоснабжения и другие цели, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2022 году под Новороссийском начнут строить очистные сооружения за 1 млрд рублей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Умер певец Борис Моисеев
Умер певец Борис Моисеев
Минцифры РФ утвердило список из 195 специальностей для отсрочки от частичной мобилизации
Минцифры РФ утвердило список из 195 специальностей для отсрочки от частичной мобилизации
Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 17 человек
Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 17 человек
Число пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 25 человек
Число пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 25 человек
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Землянки и бункеры в Краснодарском крае под ключ: новый бизнес на страхах паникующих граждан
  2. Минцифры РФ утвердило список из 195 специальностей для отсрочки от частичной мобилизации
  3. Умер певец Борис Моисеев
  4. Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
  5. В РФ из-за частичной мобилизации продажи кнопочных телефонов выросли в 3,5 раза
  6. Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 17 человек
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях