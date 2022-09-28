Краснодарский край получил почти 350 млн рублей на строительство очистных сооружений в Натухаевской

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал решение Правительства РФ о досрочном выделении регионам средств, запланированных на 2023 и 2024 годы.

«Краснодарский край досрочно получил почти 350 млн рублей на строительство очистных сооружений в Натухаевской, которые мы возводим по национальному проекту «Жилье и городская среда». Это средства, которые мы должны были получить в 2024 году. Деньги на сами строительно-монтажные работы уже заведены», — сказал Вениамин Кондратьев.

Глава региона добавил, что очистные сооружения разместят на юго-восточной окраине Натухаевской. Объект будет пропускать 3,5 тыс. куб. м воды в сутки и очищать сточные воды в станице Натухаевской, хуторах Ленинский Путь и Победа. Завершат работы в 2024 году.

По словам губернатора, опережающее финансирование позволит заранее частично оплатить изготовление оборудования уже в текущем году.

Распоряжение о перераспределении бюджетного финансирования подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В общей сумме регионы получили 11,1 млрд рублей. Эти деньги пойдут на строительство жилья, модернизацию систем водоснабжения и другие цели, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2022 году под Новороссийском начнут строить очистные сооружения за 1 млрд рублей.