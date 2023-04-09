В Темрюке на Центральном рынке сгорела торговая точка
Происшествия
09.04.2023 11:18
Возгорание коммерческого объекта произошло 9 апреля около 8:00 на улице Красноармейской.
Информация о пожаре на Центральном рынке поступила диспетчеру Темрюкского ПСГ в 8:05. Пожарные прибыли на место в 8:09 и установили, что торговая точка загорелась на площади 20 кв. метров. Огонь не перекинулся на соседние объекты.
В 8:20 пожар на рынке полностью потушили. На месте работали 4 человека и 1 единица техники. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Читайте также: пожилой мужчина погиб во время пожара в Краснодарском крае. Трагедия произошла 8 апреля в 18:00 в Абинске на улице Саратовской.
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