В Темрюке на Центральном рынке сгорела торговая точка

Возгорание коммерческого объекта произошло 9 апреля около 8:00 на улице Красноармейской.

Информация о пожаре на Центральном рынке поступила диспетчеру Темрюкского ПСГ в 8:05. Пожарные прибыли на место в 8:09 и установили, что торговая точка загорелась на площади 20 кв. метров. Огонь не перекинулся на соседние объекты.

В 8:20 пожар на рынке полностью потушили. На месте работали 4 человека и 1 единица техники. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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