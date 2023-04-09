Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Темрюке на Центральном рынке сгорела торговая точка

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-temryuke-na-tsentralnom-rynke-sgorela-torgovaya-tochka
В Темрюке на Центральном рынке сгорела торговая точка
Фото из соцсетей

Возгорание коммерческого объекта произошло 9 апреля около 8:00 на улице Красноармейской.

Информация о пожаре на Центральном рынке поступила диспетчеру Темрюкского ПСГ в 8:05. Пожарные прибыли на место в 8:09 и установили, что торговая точка загорелась на площади 20 кв. метров. Огонь не перекинулся на соседние объекты.

В 8:20 пожар на рынке полностью потушили. На месте работали 4 человека и 1 единица техники. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: пожилой мужчина погиб во время пожара в Краснодарском крае. Трагедия произошла 8 апреля в 18:00 в Абинске на улице Саратовской.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 9 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 9 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 8 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 8 апреля
Продлевает жизнь: 7 поводов чаще смеяться
Продлевает жизнь: 7 поводов чаще смеяться
Вздутие живота и метеоризм: причины и способы борьбы
Вздутие живота и метеоризм: причины и способы борьбы
Веселая жизнь, Щели и Юго-Северная: забавные названия населенных пунктов Кубани
Веселая жизнь, Щели и Юго-Северная: забавные названия населенных пунктов Кубани
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Кардиолог рассказал, как увеличить продолжительность жизни
  2. Курс евро 7 апреля поднялся выше 91 рубля, курс доллара — выше 83 рублей
  3. В Краснодаре 8 апреля открылись 12 ярмарок выходного дня
  4. На платных парковках в Краснодаре с машин будут убирать предметы, скрывающие номера
  5. Экскаваторщик обнаружил 40-килограммовую авиабомбу времен войны в Крымском районе
  6. «Тотального диктанта–2023» не будет в Краснодаре и Сочи
Прямой эфир
Мы в соцсетях