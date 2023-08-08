В Темрюке на 5 лет посадили компьютерного хакера, финансировавшего экстремистскую организацию

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Приговор в отношении мужчины, которого обвиняли в создание и распространении вредоносных компьютерных программ, финансировании экстремистской деятельности и неправомерном обороте платежей в августе вынес Темрюкский районный суд.

По данным суда, мужчина нашел в интернете сообщников «трафферов», переслал им вредоносные файлы, которые под видом рассылок на электронную почту надо было распространить на компьютеры жителей Западной Европы, Северной и Южной Америки. Злоумышленник обещал 250 долларов за 1 тыс. «зараженных» компьютеров. Таким образом, он получал доступ к информации пользователей, которую хранил у себя на жестком диске для того, чтобы делать покупки в интернет-магазинах Bay, Walmart, Amazon за счет держателей банковских карт, чьи данные были украдены.

Также суд признал мужчину виновным в финансирования НО «ФБК», деятельность которого на территории РФ признана экстремистской, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Суд назначил подсудимому 5 лет лишения свободы и штраф в размере 200 тыс. рублей, а также запретил ему на 2 года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Приговор в законную силу не вступил.

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