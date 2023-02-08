В Темрюке дороги от снега чистят 5 снегоуборочных машин и 54 человека

Пять снегоуборочных машин МБУ «Общественно-социальный центр» в ночь с 7 на 8 февраля расчищали проезжую часть в Темрюке.

Улицы были обработаны противогололедными материалами. С утра 8 февраля к технике присоединились 54 человека, которые вручную чистят тротуары, автобусные остановки, заездные карманы и пешеходные дорожки.

В течение всего дня улицы периодически будут посыпаться пескосоляной смесью, а пешеходная зона будет расчищена работниками центра, сообщает пресс-служба администрации Темрюка в Telegram.

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