В Темрюке дороги от снега чистят 5 снегоуборочных машин и 54 человека
Общество
08.02.2023 09:48
Пять снегоуборочных машин МБУ «Общественно-социальный центр» в ночь с 7 на 8 февраля расчищали проезжую часть в Темрюке.
Улицы были обработаны противогололедными материалами. С утра 8 февраля к технике присоединились 54 человека, которые вручную чистят тротуары, автобусные остановки, заездные карманы и пешеходные дорожки.
В течение всего дня улицы периодически будут посыпаться пескосоляной смесью, а пешеходная зона будет расчищена работниками центра, сообщает пресс-служба администрации Темрюка в Telegram.
Читайте также: на дорогах Краснодарского края работает 710 единиц снегоуборочной техники.
Популярные новости
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- Врачи ампутировали обе стопы фигуристу Роману Костомарову
- Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
- Пенсионерка с провалами в памяти ночью во время урагана заблудилась в Новороссийске
- Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 7 тыс. человек
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М