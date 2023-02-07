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На дорогах Краснодарского края работает 710 единиц снегоуборочной техники

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-dorogah-krasnodarskogo-kraya-rabotaet-710-edinits-snegouborochnoj-tehniki
На дорогах Краснодарского края работает 710 единиц снегоуборочной техники
Фото t.me/opershtab23

По данным краевого оперштаба, в ликвидации последствий непогоды на дорогах регионального значения задействовано 710 единиц дорожной техники.

В направлении Крымского моста и паромной переправы дороги от снега чистят 27 спецмашин. В готовности находятся 1 тыс. 162 аварийно-восстановительные бригады и около 4,3 тыс. спецмашин.

В Анапе 7 февраля на расчистку дорог вышли более 70 единиц техники и около 150 человек. Заготовили около 5 тыс. т пескосоляной смеси.

В Новороссийске в аварийно-восстановительных работах задействованы 318 человек и 76 единиц техники.

В Геленджике дорогах работают 20 человек и четыре единицы техники. На улицах курорта работают 60 человек и 11 единиц спецтехники. Они устраняют последствия непогоды: убирают поваленные деревья, остановочные павильоны и торговые ларьки. Еще 17 единиц техники и 93 человека работают во внутригородских округах города-курорта, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

На дорогах Краснодара ночью продолжится расчистка снега. С 21:00 более 40 машин продолжат чистить дороги от снега и обрабатывать их от наледи. За ночь планируют выполнить работы на всех основных магистралях и путепроводах, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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