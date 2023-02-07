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Ураган в Новороссийске усилился до 38 м/с, в городе готовы 11 пунктов временного размещения

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/uragan-v-novorossijske-usililsya-do-38-m-s-v-gorode-gotovy-11-punktov-vremennogo-razmeshheniya
Ураган в Новороссийске усилился до 38 м/с, в городе готовы 11 пунктов временного размещения
Фото t.me/kravchenko_glava_nvrsk

Об этом вечером 7 февраля сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко. По его словам, работа по устранению последствий непогоды не останавливается.

«Объехал город, лично проверил масштабы последствий разгулявшейся стихии. Поступило сообщение об усилении ветра до 38 м/с. На улицах метель. В уборке улиц от снега задействованы десятки человек, вся необходимая спецтехника. Улицы посыпают пескосоляной смесью на пешеходных переходах, тротуарах и самых проходимых местах. Находятся в готовности к развертыванию 11 стационарных пунктов временного размещения на 550 человек», — написал Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Также усилил контроль за работой трансформаторных подстанций, линий электропередачи и технологического оборудования, находящихся в опасной зоне. Все силы направили на устранение и предупреждение последствий непогоды.

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