Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Telegram нашли фейковую школу дронов из Украины, собирающую данные о российских военных

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-telegram-nashli-fejkovuyu-shkolu-dronov-iz-ukrainy-sobirayushhuyu-dannye-o-rossijskih-voennyh
В Telegram нашли фейковую школу дронов из Украины, собирающую данные о российских военных
Фото t.me/warfakes

Ранее в некоторых российских Telegram-каналах опубликовали рекламу российской школы дронов RU DRONE SCHOOL, которая якобы бесплатно учит военнослужащих ВС РФ.

На сайте этой школы написано, что ее финансирует грант «Роскосмоса», а среди спонсоров указаны МГИМО, ЧВК «Вагнер», банк ВТБ и Управление по делам президента РФ. Выяснилось, что «Роскосмос» не разыгрывал такой грант.

Кроме того, на сайте RU DRONE SCHOOL сообщается, что проект существует с сентября. Однако сайт разместили на хостинге godaddy, который официально не работает с Россией, только 17 октября. Аккаунты в соцсетях появились 17 ноября.

Для записи на обучение RU DRONE SCHOOL предлагает указать личные данные: ФИО, номер воинской части и контактную информацию.

Оказалось, что на самом деле никакой школы RU DRONE SCHOOL. Ей представлялась школа UA DRONE SCHOOL, находящаяся в Киеве. Данные заполнивших анкету россиян автоматически попадали в базу украинских спецслужб.

«Хозяева киевской школы решили совместить приятное с полезным и помимо обучения солдат ВСУ управлению дронам, начали собирать для украинских спецслужб информацию о российских военнослужащих. Для этого они сделали клон сайта украинской школы и заменили в тексте все, что связанно с Украиной на Россию», — говорится в Telegram-канале «Война с фейками».

Читайте также: в сети появился фейк. что в военкомате Геленджика угрозами заставляют подписывать согласие стать добровольцами.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
После установки скандального арт-объекта «Капля» в отношении чиновника из Северского района завели дело
После установки скандального арт-объекта «Капля» в отношении чиновника из Северского района завели дело
Глава Роспотребнадзора предупредила о возможности летального исхода от свиного гриппа
Глава Роспотребнадзора предупредила о возможности летального исхода от свиного гриппа
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола: штрафы-2022
Закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола: штрафы-2022
В Сочи предприниматели без разрешения властей снесли архитектурный памятник
В Сочи предприниматели без разрешения властей снесли архитектурный памятник
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Какие ежемесячные надбавки будут получать медики в России с 1 января
  2. Трамвай протаранил иномарку на перекрестке в центре Краснодара
  3. Из-за прорыва водовода подтопило тротуар в Сочи. Видео
  4. Двое подростков разрисовали стены подземного перехода в Краснодаре, их задержали полицейские
  5. Девушка погибла, выпав из окна многоэтажки в Новороссийске
  6. Цветы для мамы: 16-летняя девочка украла 140 тыс. рублей у знакомого из интернета в Краснодарском крае
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях