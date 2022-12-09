В Telegram нашли фейковую школу дронов из Украины, собирающую данные о российских военных

Ранее в некоторых российских Telegram-каналах опубликовали рекламу российской школы дронов RU DRONE SCHOOL, которая якобы бесплатно учит военнослужащих ВС РФ.

На сайте этой школы написано, что ее финансирует грант «Роскосмоса», а среди спонсоров указаны МГИМО, ЧВК «Вагнер», банк ВТБ и Управление по делам президента РФ. Выяснилось, что «Роскосмос» не разыгрывал такой грант.

Кроме того, на сайте RU DRONE SCHOOL сообщается, что проект существует с сентября. Однако сайт разместили на хостинге godaddy, который официально не работает с Россией, только 17 октября. Аккаунты в соцсетях появились 17 ноября.

Для записи на обучение RU DRONE SCHOOL предлагает указать личные данные: ФИО, номер воинской части и контактную информацию.

Оказалось, что на самом деле никакой школы RU DRONE SCHOOL. Ей представлялась школа UA DRONE SCHOOL, находящаяся в Киеве. Данные заполнивших анкету россиян автоматически попадали в базу украинских спецслужб.

«Хозяева киевской школы решили совместить приятное с полезным и помимо обучения солдат ВСУ управлению дронам, начали собирать для украинских спецслужб информацию о российских военнослужащих. Для этого они сделали клон сайта украинской школы и заменили в тексте все, что связанно с Украиной на Россию», — говорится в Telegram-канале «Война с фейками».

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